Уличные парковки Москвы будут бесплатными 4 ноября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Все парковки в столице будут бесплатными в День народного единства, 4 ноября. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта города.

Отмечается, что парковки со шлагбаумом будут работать в платном режиме без изменений.

— Четвертое ноября — День народного единства. В честь этого все парковки на улицах Москвы будут бесплатными, и те, что за 380 рублей в час, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что онлайн-квесты и флешмобы подготовили столичные парки ко Дню народного единства. Отмечается, что в Парке Горького будут организованы видеоэкскурсия и мастер-классы в дистанционном формате. В 11:00 в социальных сетях преподаватели «Зеленой школы» покажут подписчикам, как сделать тарелку с тематическим узором. Также в 14:00 там начнется онлайн-экскурсия «Парки для народа».

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