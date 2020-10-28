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Москвич лишился Porsche Cayenne из-за штрафов в полмиллиона рублей за парковку
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвич лишился Porsche Cayenne из-за штрафов в полмиллиона рублей за парковку

Юлия Ямпольская

Происшествия

Судебные приставы забрали Porsche Cayenne у его владельца из-за штрафов на полмиллиона рублей за неуплату парковки в Москве. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта города.

Там отметили, что водитель не платил за парковку в столице и игнорировал штрафы, которые ему за это приходили.

Нарушитель сможет забрать автомобиль со стоянки только после оплаты всей суммы долга.

Ранее сообщалось, что число электронных заявок на продление и оформление парковочных разрешений в Москве выросло на 11 процентов. Теперь количество поданных в дистанционном формате заявок почти равно количеству бумажных документов — 51 процент против 49.

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