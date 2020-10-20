Столичные медики более 50 тысяч раз воспользовались бесплатной парковкой

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Медики более 50 тысяч раз воспользовались льготой на парковку автомобилей в столице. Об этом сообщили в департаменте транспорта города во вторник, 20 октября.

Также бесплатная парковка предусмотрена для волонтеров. Они использовали льготу около 5,5 тысячи раз.

— Все городские парковки для медработников и волонтеров, помогающих при борьбе с коронавирусом, остаются бесплатными. Так мы хотим поддержать тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Ранее департамент назвал дорогие иномарки, которые чаще других нарушают правила парковки в Москве. Среди них — Mercedes-Benz, BMW и Porsche.

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