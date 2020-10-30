Онлайн-квесты и флешмобы подготовили столичные парки ко Дню народного единства

Фото: freepik.com

Столичные парки пригласили горожан на онлайн-квесты, флешмобы и концертные программы ко Дню народного единства, который пройдет 4 ноября. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Отмечается, что в Парке Горького будут организованы видеоэкскурсия и мастер-классы в дистанционном формате. В 11:00 в социальных сетях преподаватели «Зеленой школы» покажут подписчикам, как сделать тарелку с тематическим узором. Также в 14:00 там начнется онлайн-экскурсия «Парки для народа».

В Измайловском парке горожан ждет квест в дистанционном формате, который будет посвящен Дню народного единства.

— Вместе с ведущим участники будут читать электронные письма, которые пришли из разных уголков России. Так они познакомятся с традициями народов, вспомнят государственные символы, выяснят, откуда берет начало праздник День народного единства. Квест пройдет на платформе Zoom 4 ноября в 15:00 и в 18:00, — говорится в сообщении.

Подписчики парка «Сокольники» в социальных сетях выберут самую народную песню. А те, кто подписан на парк «Ходынское поле» в Instagram, смогут принять участие в интерактивной викторине. Гости должны будут ответить на вопросы о народах страны, передает агентство городских новостей «Москва».

— Участники социальных сетей усадьбы «Воронцово» смогут увидеть ролик 4 ноября в 12:00 об особенностях национальных костюмов нашей страны. Парк «Кузьминки» в честь Дня народного единства предлагает подписчикам принять участие в онлайн-хороводе, — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что парки Москвы проведут дистанционные лекции и экскурсии в рамках акции «Ночь искусств», которая пройдет уже в восьмой раз. Акция состоится в ночь с 3 на 4 ноября. Желающим поучаствовать в мероприятиях достаточно будет найти трансляцию событий в соцсетях парков.

Читайте также: Тематическую программу к Хеллоуину подготовили для москвичей на ВДНХ