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Тематическую программу к Хеллоуину подготовили для москвичей на ВДНХ
Фото: pixabay.com/ru/

Тематическую программу к Хеллоуину подготовили для москвичей на ВДНХ

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Жителей столицы ждут тематические мастер-классы и лекции в Хеллоуин на ВДНХ. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в пресс-службе выставки.

Отмечается, что мероприятия пройдут в соответствии с санитарными требованиями.

— Для тех, кому интересен этот праздник, ВДНХ подготовила тематическую программу, состоящую из семи разных активностей для детей и взрослых, — уточнили в пресс-службе.

В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» горожане увидят игровую тренировку азиатских бескоготных выдр Фени и Бени. Она пройдет 31 октября в 14:30. В это же время на «Городской ферме» жителей столицы ждут в мастерской «Май-Май», где пройдет Halloween party. Участников научат создавать композиции из тыквы, цветов, трав и ягод.

В выходные в оранжерее проведут мастер-классы «Фермерский шабаш» и «Кошмарики» по созданию поделок в виде ведьм, зомби, вампиров и закладок для книг. В некоторых мероприятиях горожане смогут участвовать дистанционно, передает агентство городских новостей «Москва».

— Эколого-просветительский центр «Пчеловодство» также присоединится к «страшному» празднику. В 18:00 на страницах центра в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram будут опубликованы различные игры на тему экологического апокалипсиса, а также шуточный тест «Ваш личный постапокалипсис», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что туристический сервис Russpass, медиаплатформа #Москвастобой и Музей Москвы проводят экскурсии в онлайн-формате по паркам города. В новых выпусках жителям расскажут о парке Победы и «Сокольниках».

Москвичи узнают, что площадь первого составляет 135 гектаров. Он является одним из крупнейших в мире мемориальных комплексов, которые посвящены победе в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Москвичей научат рисовать в рамках проекта «Арт-субботы» на ВДНХ 31 октября

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