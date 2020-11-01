Судебные приставы разыскивают рэпера Элджея из-за долга в миллион рублей

Элджею придется расстаться с крупной суммой денег / Фото: instagram.com/sayonaraboy/

Судебные приставы хотят взыскать с рэпера Элджея один миллион рублей. Исполнительное производство на ИП Узенюк Алексей Константинович (настоящее имя исполнителя) завели летом 2020 года. В данный момент артисту нужно оплатить два штрафа — каждый по 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте ФСПП России.

О том, как случилась такая ситуация, рассказал отец Элджея. Дело в том, что год назад родитель хотел вернуть в семейный бизнес сына — торговлю мебелью, но наследник не захотел этим заниматься. Он забросил предпринимательство и совсем забыл, что нужно платить налоги. Теперь же рэперу придется расстаться с крупной суммой денег.

Отец артиста не уверен, что наследник вообще в курсе, что его разыскивают приставы.

— А я тут причем? У сына и спрашивайте! — заявил Константин Семенович, передает Starhit.

Фото: сайт ФССП России

А поклонники Элджея уверены, что для него не является проблемой выплатить такую сумму, ведь он зарабатывает намного больше. По подсчетам фанатов знаменитость получает минимум один миллион рублей только с одного концерта, а в крупных городах до пяти миллионов рублей. Также рэперу идет доход за рекламу, в том числе в Сети, он выступает на корпоративах и участвует в других проектах.

Напомним, что Элджей стал популярным в 2013 году. Он успешно выпускает новые песни и гастролирует по России. Когда крупный лэйбл Universal Music Russia заключил с рэпером контракт, он сразу получил около 20 миллионов рублей. Гонорары за рекламное сотрудничество с артистом могут составлять до 30 миллионов рублей.

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