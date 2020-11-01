«Какие миленькие»: Навка показала, как празднует Хэллоуин с дочерью

Татьяна Навка весело провела время с наследницей / Фото: instagram.com/tatiana_navka /

Фигуристка Татьяна Навка показала, как празднует Хэллоуин. Она продемонстрировала подписчикам свой образ и наряд младшей дочери Нади. Для праздника спортсменка выбрала готический стиль, попытавшись повторить имидж Мортишы Аддамс — роковой брюнетки из «Семейки Аддамс».

Навка сделала яркий макияж себе и наследнице. Девочка одета в черное платье, на ее голове корона. На фото также присутствуют еще дети с родителями.

Супруга Дмитрия Пескова в посте объяснила своим подписчикам историю Хэллоуина. Она отметила, что в этот день нужно вспоминать своих умерших родных, но не с грустью, а позитивно.

Многие поклонники знаменитости оценили праздничные фото и оставили много комплиментов.

«Какие миленькие»; «Надюша пошла артистизмом в вас!»; «Вам очень идет этот образ», — написали пользователи в соцсети Instagram.

Ранее Татьяна Навка опубликовала фото с супругом из театра. На снимке спортсменка запечатлена с Александрой Ребенок, Дарьей Мороз, братьями Верниками, Софьей Эрнст и мужем Дмитрием Песковым.

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