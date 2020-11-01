Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Какие миленькие»: Навка показала, как празднует Хэллоуин с дочерью
Татьяна Навка весело провела время с наследницей / Фото: instagram.com/tatiana_navka /

«Какие миленькие»: Навка показала, как празднует Хэллоуин с дочерью

Юлия Курганова

Звезды

Фигуристка Татьяна Навка показала, как празднует Хэллоуин. Она продемонстрировала подписчикам свой образ и наряд младшей дочери Нади. Для праздника спортсменка выбрала готический стиль, попытавшись повторить имидж Мортишы Аддамс — роковой брюнетки из «Семейки Аддамс».

Навка сделала яркий макияж себе и наследнице. Девочка одета в черное платье, на ее голове корона. На фото также присутствуют еще дети с родителями.

Супруга Дмитрия Пескова в посте объяснила своим подписчикам историю Хэллоуина. Она отметила, что в этот день нужно вспоминать своих умерших родных, но не с грустью, а позитивно.

Многие поклонники знаменитости оценили праздничные фото и оставили много комплиментов.

«Какие миленькие»; «Надюша пошла артистизмом в вас!»; «Вам очень идет этот образ», — написали пользователи в соцсети Instagram.

Ранее Татьяна Навка опубликовала фото с супругом из театра. На снимке спортсменка запечатлена с Александрой Ребенок, Дарьей Мороз, братьями Верниками, Софьей Эрнст и мужем Дмитрием Песковым.

Читайте также: «Моя опора»: Татьяна Навка с дочкой поздравили Пескова с днем рождения

дочьТатьяна Навка«Хэллоуин»
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Все мнения
О проекте