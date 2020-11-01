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«Очень красивая»: Анна Плетнева опубликовала откровенные фото 17-летней дочери
Анна Плетнева скрывала дочь от публики долгое время / Фото: instagram.com/dusya_star/

«Очень красивая»: Анна Плетнева опубликовала откровенные фото 17-летней дочери

Юлия Курганова

Звезды

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева является многодетной матерью. У нее трое детей — две дочери и сын. Старшей Варваре от первого брака исполнилось 17 лет. Девушка учится на врача и редко выходит в свет. Певица решила показать, какой красавицей выросла ее наследница, и разместила ее откровенные фото.

— Уже можно… взрослая, — подписала снимки Плетнева в Instagram.

Длинные вьющиеся густые волосы Варвары, большие глаза и стройная фигура восхитили поклонников певицы. Они отметили красоту девушки.

«Красотка невыносимая»; «Какая красивая! Фигура, волосы бомба! Не верится, что у Вас такая взрослая дочь!»; «Очень красивая», — написали пользователи.

Плетнева скрывала дочь от публики долгое время. Впервые она показала Варвару, сняв в клипе «Воскресный ангел». Объяснила певица свой поступок тем, что родители не имеют права светить своих детей, пока они сами не осознают и не захотят публичности.

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откровенные фотодочьАнна Плетнева
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