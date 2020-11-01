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Водителям в России разрешили оформлять электронное извещение о ДТП
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Водителям в России разрешили оформлять электронное извещение о ДТП

Ростислав Зубков

Транспорт

С 1 ноября водители по всей России могут оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. О вступлении соответствующих изменений в силу сообщает ТАСС.

По данным агентства, воспользоваться услугой можно через приложение «Помощник ОСАГО», при этом не вызывая сотрудников Госавтоинспекции.

Электронное извещение, по сути, равноценно традиционному бумажному, однако оформить его можно, только если в аварии участвовали два транспортных средства, нет пострадавших, а третьи лица не получили ущерб. Подразумевается также, что у обоих участников происшествия имеется полис ОСАГО. После аварии они должны нарисовать схему ДТП и сделать фотографии.

Данное нововведение доступно не только физлицам, но и юрлицам.

Эксперимент по электронному извещению о чрезвычайной ситуации на дороге стартовал 1 ноября 2019 года в пяти регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и Татарстане.

Ранее сообщалось, что осенью 2020 года в России планируют запустить мобильное приложение для оформления дорожно-транспортных происшествий по европротоколу в электронном виде. Каждый автовладелец, который его скачает, сможет ввести в него данные о нескольких своих полисах. Также у него будет возможность воспользоваться европротоколом, потратив на оформление ДТП не более 15 минут.

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