Путин поручил кабмину добиться снижения смертности в ДТП
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 2030 году добиться снижения показателей смертности в ДТП до четырех человек на 100 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля по итогам Госсовета.
Отмечается, что данные нововведения должны быть реализованы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Кроме того, глава государства дал поручение сформировать перечень мостов и путепроводов, которые необходимо реконструировать. Также кабмин должен будет изучить новые подходы к финансированию таких проектов. Помимо этого, правительству будет необходимо рассмотреть вопрос обновления парка наземного пассажирского общественного транспорта и пригородного железнодорожного транспорта. Уточняется, что указанные изменения в нацпроект должны быть внесены до 1 декабря 2020 года.
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