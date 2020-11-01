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Россияне смогут заказывать документы на землю и жилье на дом
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россияне смогут заказывать документы на землю и жилье на дом

Ростислав Зубков

Недвижимость

Ряд документов на недвижимость можно будет заказывать на дом, заявил глава Федеральной кадастровой палаты РФ Вячеслав Спиренков.

По его словам, в настоящее время завершаются работы по запуску онлайн-сервиса, с помощью которого будет упрощено выездное обслуживание граждан. В условиях пандемии коронавируса оно стало особенно популярным.

— Тебе не нужно идти в МФЦ, спускаться в метро. Вызываешь специалиста кадастровой палаты, он приезжает и принимает пакет документов, а спустя несколько дней привозит их обратно, — пояснил руководитель ведомства в интервью «Российской газете».

Спиренков уточнил, что для заказа такой услуги больше не нужно будет звонить в офис ФКП. Вместо этого предлагается оформить заявку онлайн, следуя простой пошаговой инструкции. При этом документы могут привезти даже поздно ночью, причем с электронной подписью.

Вместе с тем сделать сервис полностью цифровым не получится, отмечает глава палаты. По его словам, для получения подписи так или иначе потребуется очное подтверждение личности.

— Однако заявка и регистрация проходят онлайн. А готовую подпись опять-таки можно получить, заказав доставку. Выйдет чуть дороже, чем если вы сами придете в офис. Но зато вставать с дивана не надо, — заключил Спиренков.

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