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Эксперты рассказали, какие птицы прилетают зимовать в Москву
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Эксперты рассказали, какие птицы прилетают зимовать в Москву

Ростислав Зубков

Животные

С наступление холодов в России многие перелетные птицы отправляются в теплые края, но на их место перебираются другие пернатые. О птицах, которые могут погостить в Москве зимой, рассказали в ГПБУ «Мосприрода».

По словам экспертов, горожане встретят холода в компании обыкновенной чечетки и серого сорокопута, зимняка, пуночки и клеста-еловика. В январе должны появиться длиннохвостая неясыть и свиристель. Изредка можно увидеть морянок — небольших полярных нырковых уток. На незамерзающих водоемах есть шанс встретить бургомистра — одну из самых крупных чаек — и среднего крохаля из семейства утиных.

Как объясняют специалисты, эти пернатые навещают столицу, когда природные запасы корма в привычных местах обитания заканчиваются. Сроки птичьих «турне» зависят от погодных условий и количества пищи.

— Кстати, снегири летом часто не улетают из Московского региона. Зимой они просто перебираются ближе к городам, поэтому их чаще видят именно в холода, — добавляют в «Мосприроде».

Уточняется, что еще часть снегирей прилетают в заповедные территории мегаполиса из северных широт.

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