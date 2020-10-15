Календарь отлета птиц составили в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Осенью множество птиц из столицы улетают на зимовку в теплые страны, а на их место прилетают другие. Из 245 видов, обитающих в Москве, на зимовку остаются только 90.

Специалисты Мосприроды составили календарь отлета птиц, который показывает, какие виды пернатых покидают столицу в сентябре, октябре и ноябре.

Фото: Пресс-служба Мосприроды

— Мы провожаем наших местных гнездящихся птиц в длительный путь к южным берегам Африки и Юго-Восточной Азии, — уточнили в пресс-службе Мосприроды.

Фото: Пресс-служба Мосприроды

Там отметили, что птицы начинают улетать на юг, когда начинает сокращаться длительность дня, а количество еды постепенно начинает уменьшаться, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Пресс-служба Мосприроды

Первыми Москву покидают кукушка обыкновенная, речная крачка, деревенская ласточка, а также садовая славка. Дольше других в городе остаются чомга, вальдшнеп и дрозд-рябинник.

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