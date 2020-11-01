Экс-глава Госдепа назвал гигантскую ошибку США в отношениях с Россией

Фото: mil.ru / Минобороны России

Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — большая ошибка, считает бывший глава Госдепа Джордж Шульц.

— Выход из ДРСМД был гигантской ошибкой. Мы лишились не только самого договора, но и мер контроля за его соблюдением, которые так усердно вырабатывали, — сказал он в интервью The New York Times.

99-летний экс-госсекретарь заявил о необходимости укреплять международное сотрудничество, поскольку текущие отношения кажутся «расстроенными», что усложняет процесс преобразования в самых разных сферах жизни, начиная с образования и заканчивая миграционной политикой. При этом иногда нужно идти на уступки, чтобы не оставаться ни с чем.

— Нельзя получить все, чего хочется. Нужно немного уступать. Такие компромиссы гораздо лучше, чем ничего, — полагает Шульц.

Отметим, что Джордж Шульц был госсекретарем США с 1982го по 1989 год.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США был заключен в 1987 году. Страны договорились о ликвидации комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования.

В начале 2020 года США объявили об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его длительном нарушении. Кремль все обвинения отверг, неоднократно заявляя, что полностью выполняет условия соглашения. Документ прекратил действие 2 августа 2019 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России есть довольно серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

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