Заразившийся COVID экс-супруг Алены Апиной остался без денег

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Бывший муж певицы Алены Апиной заболел новым типом коронавирусной инфекции. По словам знакомых, 63-летний художник Валерий Апин не встает с постели.

Отмечается, что в такой сложный период художника поддерживают лишь друзья. При этом из-за текущей загруженности скорых знакомым художника пришлось самим доставлять его в больницу и даже сказать, что он муж Алены Апиной.

— Я надеюсь, что слово «художник» помогло больше, — отметила знакомая Апина в программе «Ты не поверишь!» телеканала НТВ.

По ее словам, у мужчины был выявлен коронавирус, а также 50 процентов поражения легких. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Кроме того, стало известно, что Апин не только заболел, но и остался без средств к существованию.

Известно, что певица помогать бывшему супругу не собирается. Она пояснила, что у нее много знакомых, которые переболели коронавирусом и практически все остались без денег. Апина добавила, что не общалась с ним 30 лет, поэтому не обеспокоена его судьбой.

Напомним, экс-солистка группы «Комбинация» вышла замуж за Валерия Апина в 1982 году. Тем не менее этот брак просуществовал только полгода. После артистка познакомилась с бизнесменом Александром Иратовым и прожила с ним в браке 25 лет.

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