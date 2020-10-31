Ольга Кабо подала на развод после 11 лет брака

Ольга Кабо пока не комментирует развод / Фото: instagram.com/kabo_olga/

Актриса Ольга Кабо решила развестись со своим вторым мужем Николаем Разгуляевым. Она подала заявление о расторжении брака и разделе имущества. Об этом сообщили в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Журналисты сначала увидели на сайте суда соответствующие документы, а потом встретили супругов у здания правосудия. Но пара отказалась давать комментарии.

Журналисты уточнили, что суд отдал Кабо всего одну квартиру из совместно нажитого имущества супругов. Особняк стоимостью 40 миллионов рублей остался у мужа артистки.

Напомним, что Ольга Кабо и бизнесмен Николай Разгуляев познакомились в 2009 году и уже через месяц пошли в ЗАГС. У обоих было по одному браку за плечами и дети от предыдущих отношений — актриса воспитывала дочь Таню, а предприниматель имел троих детей. Кабо в 44 года родила супругу наследника Виктора.

Читайте также: «Она подустала»: экстрасенс предсказала Королевой и Тарзану скорый развод