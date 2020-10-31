Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ольга Кабо подала на развод после 11 лет брака
Ольга Кабо пока не комментирует развод / Фото: instagram.com/kabo_olga/

Ольга Кабо подала на развод после 11 лет брака

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Ольга Кабо решила развестись со своим вторым мужем Николаем Разгуляевым. Она подала заявление о расторжении брака и разделе имущества. Об этом сообщили в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Журналисты сначала увидели на сайте суда соответствующие документы, а потом встретили супругов у здания правосудия. Но пара отказалась давать комментарии.

Журналисты уточнили, что суд отдал Кабо всего одну квартиру из совместно нажитого имущества супругов. Особняк стоимостью 40 миллионов рублей остался у мужа артистки.

Напомним, что Ольга Кабо и бизнесмен Николай Разгуляев познакомились в 2009 году и уже через месяц пошли в ЗАГС. У обоих было по одному браку за плечами и дети от предыдущих отношений — актриса воспитывала дочь Таню, а предприниматель имел троих детей. Кабо в 44 года родила супругу наследника Виктора.

Читайте также: «Она подустала»: экстрасенс предсказала Королевой и Тарзану скорый развод

раздел имуществаОльга Каборазвод
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Все мнения
О проекте