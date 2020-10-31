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«Она подустала»: экстрасенс предсказала Королевой и Тарзану скорый развод
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Она подустала»: экстрасенс предсказала Королевой и Тарзану скорый развод

Юлия Ямпольская

Звезды

Несмотря на то, что певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан, показывают, что смогли сохранить отношения после скандала, в семье у них не все так гладко. Об этом рассказала экстрасенс Кажетта Ахметжанова в интервью изданию «Собеседник». Она предрекла звездной паре скорый развод.

По словам участницы «Битвы экстрасенсов», исполнительница старается не подавать вида, что в глубине души ей плохо.

— Пока Наталья и Сергей будут жить вместе. Но не так долго: вскоре певица объявит о разводе. Понимаете, Королева подустала, — рассказала эксперт.

Она также добавила, что Королева устала слушать вопросы о том, что она собирается делать после измены Тарзана.

— В какой-то момент ей надоест мучиться — и она станет инициатором развода. Повторюсь: жить с таким моральным напряжением очень непросто даже сильным женщинам, одной из которых, безусловно, является Наташа Королева, — уточнила экстрасенс.

Специалист отметила, что певица ходит к психотерапевту, потому что переживания из-за семейной драмы могут плохо сказаться на ее здоровье. Также Кажетта рассказала, что измена Глушко не была случайной: ей предшествовал некий разлад между супругами. Причиной его могли быть деньги, потому что Королева зарабатывает больше, чем муж, и ему это перестало нравиться.

Напомним, между Сергеем Глушко и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей. Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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изменаКоролеваТарзан
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