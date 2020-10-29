«Не зли меня»: бывшая любовница Тарзана опубликовала видеообращение с угрозами

Фото: instagram.com/anastasiya.shulzhenko

Начинающая актриса Анастасия Шульженко, которая ранее заявляла, что беременна от Сергея Глушко (Тарзана), записала обращение к нему. Видеозапись девушка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram в четверг, 29 октября.

На видео бывшая любовница Тарзана заявила, что расскажет все подробности отношений с мужем Наташи Королевой, если он не перестанет ее провоцировать.

— Знаешь, Сережа, не зли меня. Или ты правда хочешь, чтобы я рассказала вообще все — все, на чем строились наши с тобой отношения? — заявила девушка.

Она отметила, что Глушко всячески педалирует тему и не хочет на этом останавливаться.

— Остановись! Хватит превращать все в фарс и абсурд! — подписала публикацию Шульженко.

Подписчики прокомментировали видеообращение: «Анастасия, вы не слушайте никого. Вы очень хорошая и достойная девушка»; «Такая красивая ты, Настя. Такая улыбка потрясающая»; «Он уже 100 раз пожалел, что с вами связался!»

Ранее Тарзан предложил девушкам притвориться его любовницами, если они хотят «поправить свое финансовое положение».

Между Сергеем Глушко и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей. Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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