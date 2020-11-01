Танцующий миллионер устроил сюрприз на выписку дочки из роддома

Фото: instagram.com/gianlucavacchi

Итальянский миллионер Джанлука Вакки и его возлюбленная — модель Шэрон Фонсека — недавно стали родителями. У пары родилась девочка — ее назвали Блу Иерусалим. На выписку из роддома Вакки сделал Фонсеке шикарный сюрприз.

Девушка ехала к особняку с новорожденной малышкой по дороге украшенной розовыми шариками и плюшевыми медведями. Также счастливых родителей встретили аплодисментами все сотрудники дома. Милые розовые косынки были повязаны даже на собаках пары.

В доме к приезду молодой мамы подготовили праздничный стол со сладкими угощениями: тортами, пончиками и пирожными.

— Добро пожаловать домой, принцесса. Мы тебя любим, — трогательно подписал видео Вакки.

Ранее миллионер опубликовал на своей странице в соцсетях ролик, на котором танцует со своей девушкой Шэрон Фонсекой в роддоме.

Вакки прославился в середине 2010-х, когда в Сети стали появляться видео с его зажигательными танцами. На сегодняшний день у него чуть более 18 миллионов подписчиков в Instagram.

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