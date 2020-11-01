Актрису Оксану Коростышевскую заподозрили в употреблении наркотиков

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Российскую актрису театра и кино Оксану Коростышевскую задержали в Москве. Сотрудники ГИБДД заподозрили артистку в употреблении наркотиков. Инцидент произошел в центре столицы в субботу, 31 октября. Об этом сообщила сама актриса в Instagram Stories.

По ее словам, она возвращалась с детьми из киношколы. В это время дорожные инспекторы остановили ее автомобиль и предложили ей пройти медицинское освидетельствование.

— Еду по всем правилам, никого не трогаю. Когда я сказала, что никуда не пойду и не могу оставить детей, они сказали мне, что будут составлять какие-то бумажки, — пояснила артистка.

Она отметила, что была готова пройти медосвидетельствование, но не выходя из машины. После звонка адвокату она все же согласилась на данную процедуру, но в отношении нее уже был составлен протокол.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, дело передали в суд. Актрисе грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

СПРАВКА «ВМ»

Оксана Коростышевская играла на сценах нескольких московских театров. Также известна по ролям в фильмах «Тихие омуты», «Игра в модерн», «Вход через окно» и «Солдаты удачи».

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