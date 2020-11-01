«Хватали за все части»: экс-солистка «ВИА Гры» пожаловалась на домогательства поклонников

Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

Певица Алена Винницкая была солисткой группы «ВИА Гра» на протяжении трех лет. По ее словам, о том периоде жизни у нее остались не самые лучшие воспоминания. Причина в том, что со стороны поклонников музыкального коллектива она не раз подвергалась домогательствам.

Винницкая пояснила, что участниц «ВИА Гры» считали доступными женщинами. При этом поклонники делали солисткам группы непристойные предложения и распускали руки. Рассказала девушка о такой ситуации после одного из выступлений.

— Мы выходили после концерта, а молодые ребята, то есть фанаты группы, уже стоят вереницей. И пока мы шли через эту толпу, нас хватали за все части тела, — вспоминала певица.

Она добавила, что продюсеры «ВИА Гры» оберегали своих подопечных от таких невоспитанных мужчин, пишет «СтарХит».

Винницкая ушла из группы в 2003 году и посвятила себя сольной карьере.

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