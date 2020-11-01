Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Хватали за все части»: экс-солистка «ВИА Гры» пожаловалась на домогательства поклонников
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

«Хватали за все части»: экс-солистка «ВИА Гры» пожаловалась на домогательства поклонников

Евгения Звощик

Звезды

Певица Алена Винницкая была солисткой группы «ВИА Гра» на протяжении трех лет. По ее словам, о том периоде жизни у нее остались не самые лучшие воспоминания. Причина в том, что со стороны поклонников музыкального коллектива она не раз подвергалась домогательствам.

Винницкая пояснила, что участниц «ВИА Гры» считали доступными женщинами. При этом поклонники делали солисткам группы непристойные предложения и распускали руки. Рассказала девушка о такой ситуации после одного из выступлений.

— Мы выходили после концерта, а молодые ребята, то есть фанаты группы, уже стоят вереницей. И пока мы шли через эту толпу, нас хватали за все части тела, — вспоминала певица.

Она добавила, что продюсеры «ВИА Гры» оберегали своих подопечных от таких невоспитанных мужчин, пишет «СтарХит».

Винницкая ушла из группы в 2003 году и посвятила себя сольной карьере.

Читайте также: «Какие миленькие»: Навка показала, как празднует Хэллоуин с дочерью

певицапоклонникидомогательства
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Все мнения
О проекте