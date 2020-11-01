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Маммолог посоветовала женщинам не придерживаться диет
Фото: pixabay.com

Маммолог посоветовала женщинам не придерживаться диет

Евгения Звощик

Здоровье

Заведующая Национальным центром онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена, президент Российской ассоциации маммологов Надежда Рожкова посоветовала женщинам не придерживаться каких-либо диет.

По ее словам, женщина на диете находится в стрессовом состоянии. При этом после завершения такого рациона питания худеющая вновь набирает вес.

— Ожирение — это очень плохой фактор, он действительно способствует развитию рака, но я не сторонник того, чтобы придерживаться каких-то диет, — отметила специалист.

Он посоветовала есть все любимые продукты питания, но понемногу. Например, утром можно выпить кофе с маленьким пирожным. По словам Рожковой, через пару часов можно еще раз выпить кофе или что-то съесть.

— Это самый простой способ, а главное, что женщина не чувствует себя несчастной, она может съесть и конфетку, и печеньице, но все это понемногу, — пояснила маммолог в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Она добавила, что онкологическим заболеваниям более подвержены психоэмоционально неустойчивые женщины и дамы, которые долго находятся в стрессе.

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