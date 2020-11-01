«Очень актуальны»: Эвелина Хромченко рассказала о модных оттенках в 2021 году

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Стилист Эвелина Хромченко рассказала об актуальных оттенках в одежде в 2020 и 2021 годах. В частности, речь идет о натуральных терракотовых цветах, которые часто называют тонами восточных специй.

По словам эксперта, указанные оттенки «очень хорошо легли на пандемический сезон». Причина в том, что эти цвета «успокаивают и бодрят одновременно».

— Все оттенки специй очень актуальны в сезоне 2020–2021 годов, — заявила Хромченко в эфире передачи «Модный приговор» на Первом канале.

Ведущий шоу Александр Васильев добавил, что терракотовые оттенки считаются одними из самых старинных в истории моды. Так, они часто встречаются в хитонах Древней Греции, датированных VI до нашей эры.

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