Пахнет жареным. Какие модные новинки появились благодаря масочному режиму

Яна Рудковская на неделе моды в Париже / Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

С появлением коронавируса поменялись и модные тренды. Многие стали считать маски не просто средством индивидуальной защиты, но и актуальными аксессуарами, дополняющими их образ. «Вечерка» оценила новые тенденции в мире моды.

В создании масок часто участвуют известные дизайнеры. Например, тайваньская компания вместе с берлинской маркой одежды вовсю шьет маски в уличном стиле. Появились уже и их ярые поклонники, в том числе молодые люди, для которых это уже часть повседневной одежды. Они уверены, что модный аксессуар на лице отлично подходит для фотосессии в городской среде, и активно с ним позируют. Правда, в отличие от аналога из аптеки такой экземпляр не будет одноразовым, но тогда встанет вопрос о его регулярной дезинфекции.

А другая компания, которая славится изготовлением мясных деликатесов, объявила о запуске инновационных масок под любопытным названием «Дышащий бекон». Теперь пандемия не выглядит такой уж страшной.

Технология производства ароматизированных защитных средств не раскрывается, но ничего принципиально сложного в ней наверняка нет. Однако, как известно, из-за коронавируса человек на время лишается обоняния. Врач общей практики столичной поликлиники № 195 Вадим Варшавский рассказал «Вечерке», какие заболевания могут оставить больного без запахов.

— Если вам обязательно нужно, чтобы маски имели аромат или принадлежали какому-то бренду, пусть будут и такие. Лишь бы их носили — берегли себя и окружающих, — отметил он.

По его словам, очень важно, чтобы маска закрывала нос. Если он открыт, толку в этом нет. Когда человек говорит, что он потерял обоняние, процент заражения COVID-19 очень высок. При ковидной инфекции такой симптом встречается гораздо чаще, чем, например, при гриппе.

— Не стоит сразу паниковать. Заболеваний, при которых теряется способность чувствовать запахи, достаточно много. Это, например, поражения слизистой носа при хронических ринитах, синуситах, полипах... Но все-таки это не такой частый симптом в отличие от вирусного поражения слизистой при гриппе и COVID-19.

Меняйте почаще

Маску нужно менять хотя бы несколько раз в день, говорят медики. В течение дня внешняя поверхность маски собирает «коллекцию» вредоносных микробов, и использование такой защиты будет иметь отрицательный эффект.

Вирусные аксессуары

Пандемия принесла миру ряд неоднозначных креативных идей. В продаже появились украшения, одежда и головные уборы с изображениями, связанными с COVID-19, и даже мягкие игрушки.

Альтернативная защита

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создали кулон «Пульс», призванный уменьшить вероятность заражения коронавирусом.

Как известно, риск подхватить заразу увеличивается, если человек трогает глаза, нос или рот руками, которыми до этого прикасался к инфицированной поверхности. Штатовская «умная» разработка предупреждает пользователя вибрацией, как только тот начинает тянуться руками к лицу. Чем ближе опаснее дистанция, тем сильнее токи.

Ювелирный взгляд

Российским ювелирным заводом было выпущено украшение, которое по форме напоминает молекулу COVID-19. Мнения об этой очень недешевой «блестячке» разделились: кто-то воспринял такую «больную красоту» спокойно, и даже равнодушно, у кого-то изделие вызвало негативные эмоции, а кто-то им восхитился.

Самоделки и новые принты

На тему коронавируса дизайнеры активно создают маски ручной работы, а производители трикотажа разработали особенные принты — рисунки и фотографии, нанесенные на футболки и свитера. Многие пользователи одного из популярных сайтов предлагают приобрести продукцию для поднятия настроения.

Например, в ассортименте присутствуют наклейки «Стоп вирус», костюмы ручной работы, бейсболки с надписью «Вирус» для шоу и маскарада, одежда с предупреждениями «Держи дистанцию» или «Остановим коронавирус». На все это есть множество акционных предложений. Так, если вы купите толстовку из «коронавирусной» серии, то в подарок получите маску.

Так бывает

В продаже появились игрушечные молекулы коронавируса. В описании одной из них указано: «Диаметр около 30 сантиметров, характер — убийственный». А в Испании начали производить куклы в костюмах медиков. Считается, что играя в них, дети поймут важность борьбы с коронавирусной инфекцией.

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