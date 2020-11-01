Более 13,7 тысячи военных вылечились от коронавируса в России

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В России свыше 13,7 тысячи военных вылечились от коронавируса. Об этом сообщается в бюллетене Министерства обороны РФ в воскресенье, 1 ноября.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 вылечились 98 военнослужащих.

— Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 13 778 человек, — уточнили в сообщении.

При этом военное ведомство сообщило, что количество выздоровевших среди гражданского персонала составило 1832.

На 1 ноября выявлено 3249 зараженных военных. Среди курсантов и слушателей вузов положительные тесты на инфекцию имеют 237 человек.

Общее число военнослужащих и гражданских лиц, которые находятся на лечении в 16 медцентрах Минобороны РФ, составляет 1236, добавили на сайте.

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