Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 13,7 тысячи военных вылечились от коронавируса в России
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 13,7 тысячи военных вылечились от коронавируса в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России свыше 13,7 тысячи военных вылечились от коронавируса. Об этом сообщается в бюллетене Министерства обороны РФ в воскресенье, 1 ноября.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 вылечились 98 военнослужащих.

— Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 13 778 человек, — уточнили в сообщении.

При этом военное ведомство сообщило, что количество выздоровевших среди гражданского персонала составило 1832.

На 1 ноября выявлено 3249 зараженных военных. Среди курсантов и слушателей вузов положительные тесты на инфекцию имеют 237 человек.

Общее число военнослужащих и гражданских лиц, которые находятся на лечении в 16 медцентрах Минобороны РФ, составляет 1236, добавили на сайте.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Чехия стала лидером в мире по числу смертей от COVID-19 на 100 тысяч жителей

Минобороны РФвоенная силакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Все мнения
О проекте