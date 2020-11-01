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Чехия стала лидером в мире по числу смертей от COVID-19 на 100 тысяч жителей
Фото: pixabay.com

Чехия стала лидером в мире по числу смертей от COVID-19 на 100 тысяч жителей

Виктория Родимкина

В мире

Чехия стала первой в мире по количеству смертей от коронавируса за неделю в перерасчете на 100 тысяч жителей. Об этом сообщил чешский минздрав со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в воскресенье, 1 ноября.

Уточняется, что ранее по этому показателю лидировала Андорра. Показатель смертности на 100 тысяч человек в Чехии составляет 11,02, в Андорре — 7,88. Следующими в этом списке оказались Бельгия, Армения и Черногория, сообщает РИА Новости.

— При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека, — уточнили в сообщении.

В Чехии за минувшие сутки выявили 11 428 случаев коронавируса. Всего в стране на данный момент болеют 188 492 человека, 7673 из них госпитализированы. Всего в Чехии было зафиксировано 335 102 зараженных пациента. Число летальных случаев достигло 3251.

В Чехии с 5 октября введен режим чрезвычайной ситуации. В стране закрыты школы и вузы, предприятия сферы развлечений и магазины, кроме продовольственных. Кроме того, с 28 октября по 3 ноября гражданам нельзя без уважительной причины выходить из дома с 21:00 до 5:00.

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