Более 25 тысяч зараженных COVID-19 выявили в Словакии в первый день тестирования

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В первый день всеобщего тестирования населения в Словакии выявили 25 850 зараженных коронавирусом. Об этом сообщил глава минобороны Ярослав Надь в воскресенье, 1 ноября.

По его словам, тестирование провели у 2,58 миллиона человек.

Правительство решило провести бесплатное добровольное тестирование населения на наличие коронавирусной инфекции 31 октября и 1 ноября. Для этой цели министерство обороны выделило 3 тысячи военных. В каждом районе в состав бригады входят врачи, полицейские и административные работники.

— В субботу в тестировании участвовало 2 581 113 наших сограждан, позитивный результат зафиксирован у 25 850 человек, что соответствует примерно 1 проценту из общего числа протестированных, — сказал Ярослав Надь.

Он отметил, что эти данные не учитывают тестирования, которые проводятся крупными фирмами и предприятиями для своих сотрудников.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович отметил большую дисциплинированность и организованность граждан, передает РИА Новости.

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