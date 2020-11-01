Второй сезон проекта «Спортивные выходные» стартовал в Москве

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В воскресенье, 1 ноября, стартовал второй сезон проекта «Спортивные выходные». Тренировки в онлайн-формате проводят чемпионы Европы и мира, кандидаты и мастера спорта.

По субботам и воскресеньям все желающие могут заняться йогой, пилатесом, зумбой или скандинавской ходьбой. Для этого всего и нужно — подключиться к прямым эфирам на YouTube-канале проекта «Спортивные выходные». Также по выходным проходят разнообразные тренировки. А по будням в 7:00 профессиональные спортсмены проводят зарядку.

— В связи с меняющейся эпидемической ситуацией и ради безопасности участников нашего проекта совместно с Москомспортом мы приняли решение запустить второй сезон проекта в онлайн-формате, — рассказал заместитель директора московских центров госуслуг «Мои документы» Александр Гребенкин. — Теперь тренировки доступны пользователям в любом месте и с любого устройства, главное — хорошее настроение и стремление к здоровому образу жизни.

Первые 50 участников проекта также смогут записаться на индивидуальные онлайн-консультации, которые проведут профессиональные тренеры. Для этого на сайте sportsweekend.ru нужно заранее выбрать дату, время и тренировку. Ссылка на конференцию, во время которой наставник даст персональные рекомендации и покажет, как правильно выполнять основные упражнения, придет на указанную электронную почту.

Лекции о здоровом образе жизни, как и тренировки, доступны всем желающим. Подробное расписание регулярно обновляется на сайте «Спортивных выходных». Занятия по субботам и воскресеньям начинаются в 10:00, 12:00 и 14:00. Чтобы не пропустить интересную тренировку или лекцию, организаторы советуют подписаться на телеграм-канал проекта. Там же будут публиковать полезные спортивные новости, советы и рекомендации, в том числе для новичков, от чемпионов, кандидатов и мастеров спорта.

— Здорово, что есть подобные проекты, это очень важно для создания спортивного сообщества в Москве, — считает профессиональный велоспортсмен, тренер проекта «Спортивные выходные» Никита Ишин. — Мы прививаем людям любовь к спорту через проведение бесплатных тренировок, именно такой подход и развивает любительский спорт.

Подробнее о проекте «Спортивные выходные» можно узнать в любом столичном центре госуслуг «Мои документы». Сотрудники готовы ответить на все вопросы, связанные с новым форматом проведения спортивных занятий.

За время первого сезона проекта, который прошел в офлайн-формате, квалифицированные тренеры провели 1500 спортивных мастер-классов, которые посетили более 10 тысяч жителей столицы.

— «Спортивные выходные» завоевали популярность у жителей столицы. Мы рады видеть положительные и искренние отзывы участников первого сезона, — добавил Гребенкин. — Уверены, новый формат будет не менее востребован.

КСТАТИ

Московские школьники до 20 ноября могут принять участие в спортивном видеочеллендже «Прием/ Передача». Для этого нужно снять на видео свою тренировку дома или во дворе продолжительностью от одной до пяти минут. В конце ролика нужно передать эстафету любой школе.

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