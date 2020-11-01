ЦСКА вышел в лидеры РПЛ после гостевой победы над «Ротором»
Футболисты ЦСКА одержали победу над волгоградским «Ротором» в 13-м туре Российской премьер-лиги.
Игра прошла в Волгограде 1 ноября и завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды. Единственный гол на 41-й минуте забил полузащитник армейцев Алан Дзагоев.
Победа позволила ЦСКА набрать 28 очков и выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата, на одно очко опережая «Зенит» и «Спартак».
«Ротор» на сегодняшний день занимает 15-е место с 6 очками.
Ранее сообщалось, что футболисты московского «Спартака» потерпели поражение от «Ростова» со счетом 0:1.
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