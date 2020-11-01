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ЦСКА вышел в лидеры РПЛ после гостевой победы над «Ротором»
Фото: twitter.com/pfc_cska

ЦСКА вышел в лидеры РПЛ после гостевой победы над «Ротором»

Виктория Родимкина

Спорт

Футболисты ЦСКА одержали победу над волгоградским «Ротором» в 13-м туре Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Волгограде 1 ноября и завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды. Единственный гол на 41-й минуте забил полузащитник армейцев Алан Дзагоев.

Победа позволила ЦСКА набрать 28 очков и выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата, на одно очко опережая «Зенит» и «Спартак».

«Ротор» на сегодняшний день занимает 15-е место с 6 очками.

Ранее сообщалось, что футболисты московского «Спартака» потерпели поражение от «Ростова» со счетом 0:1.

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