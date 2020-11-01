Роспотребнадзор не выявил нарушений на матче «Спартак» — «Ростов» в Москве

Фото: spartak.com / ФК «Спартак» Москва

Роспотребнадзор не выявил нарушений санитарно-эпидемиологических норм во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Ростов» на стадионе «Открытие Арене» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в воскресенье, 1 ноября.

Уточняется, что матч состоялся 31 октября. Футбольный клуб «Ростов» обыграл московский «Спартак» со счетом 1:0. Из-за эпидемиологической ситуации в городе на игре могло присутствовать не более 2730 зрителей.

— В ходе проведения футбольного матча между ФК «Спартак-Москва» и ФК «Ростов» на стадионе «Открытие Арена» нарушений санитарно-эпидемиологических требований не установлено, — говорится в сообщении.

Специалисты работали на стадионе на протяжении всей игры и отслеживали выполнения санитарных норм. Таким образом, установлено, что в столице можно проводить массовые мероприятия при ответственном отношении организаторов к соблюдению правил.

Во время матча соблюдались дезинфекционный режим, социальная дистанция, а также масочно-перчаточный режим.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушения норм, введенных на фоне пандемии коронавируса, сообщает Интерфакс.

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