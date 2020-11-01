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Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ
Фото: twitter.com/fcdynamo

Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ

Виктория Родимкина

Спорт

Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» со счетом 2:1 в гостевом матче 13-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Матч состоялся в Саранске в воскресенье, 1 ноября. Первый гол московской команды в ворота противника забил Даниил Лисовой на 8-й минуте игры.

Форвард «Тамбова» Герман Онугха сравнял счет на 64-й минуте встречи, реализовав пенальти. К тому моменту хозяева играли уже вдевятером — с поля были удалены Антон Килин (54) и Гурам Тетрашвили (60).

Форвард «Динамо» Николай Комличенко на третьей компенсированной ко второму тайму минуте снова вывел гостей вперед, реализовав пенальти. Через несколько минут пенальти назначили уже в ворота «Динамо». Но вратарю Антону Шунину удалось поймать мяч, обеспечив тем самым победу своей команде.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» занимает 12-ю строчку, имея на счету 12 очков.

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ФК «Динамо»«Тамбов»футбол
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