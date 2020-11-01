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Ежегодную акцию «Добрые письма от Деда Мороза» запустили в Москве
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ежегодную акцию «Добрые письма от Деда Мороза» запустили в Москве

Юлия Зыкина

Город

Ежегодную акцию «Добрые письма от Деда Мороза» запустили в Москве. Волонтеры проекта приглашают жителей и гостей столицы поздравить с Новым годом детей с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков России и стран ближнего зарубежья.

Поздравить детей можно как лично, так и через почту.

— Мы публикуем заявки с адресами ребят в альбомах проекта, по итогу поздравления заявка закрывается и фотоотчет остается в архивах, — рассказала руководитель пресс-службы проекта Анна Штабкина.

В этом году акция проходит уже в восьмой раз. За все время ее работы подарки получили более 12,5 тысячи детей. На данный момент принято более 1000 заявок на поздравление, и на 260 из них до сих пор еще никто не откликнулся.

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