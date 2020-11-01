Выставка «Старинные вышивки» открылась в столичном Музее Тропинина

Директор музея Ольга Журавлева считает, что старинная мебель удачно дополнила выставку картин / Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

В Музее Тропинина открылась новая выставка «Старинные вышивки». На ней представлены образцы декоративно-прикладного искусства XIX века.

Залы музея оформили будто комнаты дворянской усадьбы. На стенах развесили картины, вышитые крестиком и гладью, а вдоль стен расставили резную и позолоченную мебель — диван, стол и кресла. Здесь же, в стеклянных витринах, хранятся веера, кошельки, сумки, чернильные приборы и шкатулки, украшенные искусной орнаментальной вышивкой, жемчугом, бисером и стеклярусом. Экспонаты для выставки отобрали из коллекции Музея Тропинина. А часть бесценных образцов декоративно-прикладного искусства предоставил историк моды Александр Васильев.

— Еще в довольно юном возрасте мое внимание привлекали вышитые каминные экраны, подушки, картины, бумажники, кошельки, бальные книжки, подстаканники, сумочки, сонетки и бювары. Сегодня подобные вещи составляют большую часть моей коллекции, — рассказал Александр Васильев.

По словам историка моды, у каждой вещи, представленной на выставке, есть своя интересная история. Например, картину, изображающую турецкого господина на отдыхе, Александр Васильев в 1970-е годы нашел на помойке на Остоженке.

— Кто-то просто выкинул эту вышивку. А я не смог пройти мимо. Картина была в ужасном состоянии. Половину ниток съела моль. Мне потребовалось около 30 лет, чтобы найти мастерицу, которая смогла бы отреставрировать полотно. Она выкрасила потускневшие нити и дошила испорченные фрагменты, — добавил Александр Васильев.

Особое место в пространстве выставки занимают картины на библейскую тему. Например, работа «Иаков узнает о смерти любимого сына Иосифа». Сюжет этой вышивки повторяет популярное во второй половине XIX века полотно французского живописца Шарля Антуана Куапеля. Подобные рисунки раньше часто публиковались в иллюстрированных Библиях.

Привлекает внимание и искусное полотно «Петр I коронует Екатерину I». На нем изображен величественный император среди знати и будущая правительница, преклонившая колено.

— На выставке действительно очень много интересных работ. Некоторые экспонаты — настоящие шедевры. Выставка будет особенно интересна людям, которые увлекаются вышивкой, — подчеркнул Александр Васильев.

Экспозиция будет открыта для посетителей до 17 января 2021 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Журавлева, директор музея Тропинина:

— Основатель нашего музея — советский коллекционер Феликс Вишневский. Он собирал не только живопись, но и вышивку, старинную мебель. Нам очень приятно представить публике изысканные произведения декоративно-прикладного искусства из его коллекций. Мы задумали выставку около года назад. Постарались сделать так, чтобы посетители не просто рассматривали красивую картинку, но и оценили интерьеры той эпохи.

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