«Очень красивая девчонка»: пользователи восхитились дочерью Литвиновой

Рената Литвинова выложила в Сеть фотосессию дочери / Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

Актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram несколько снимков из фотосессии дочери, 19-летней Ульяны Добровской.

Белокурые волосы девушки на фото уложены в ретро-стиле. Глаза юной модели подчеркнуты карандашным рисунком подобно тому, как делали египетские царицы. На одном из снимков наследница актрисы примерила кожаный плащ, а на другом — черный кроп-топ с глубоким декольте и длинные перчатки.

Некоторым поклонникам Литвиновой образ ее дочери показался вульгарным. Комментаторам тут же возразили другие фанаты знаменитости. Они отметили, что девушка прекрасно выглядит и сравнили ее с молодой Бриджит Бардо.

«На мой вкус, столь прекрасная юная дива с открытым ротиком напоминает мне экскортницу»; «И мама, и дочь — вне конкуренции! Снимок Ульяны — фото юной Брижит Бардо. Абсолютное совпадение, и мама это видит. У мамы взгляд зоркий»; «Очень красивая девчонка», — отметили подписчики.

Наследница Ренаты Литвиновой появилась на свет от бизнесмена Леонида Добровского. Через шесть лет после свадьбы супруги расстались. С тех пор Ульяна живет со знаменитой мамой и идет по ее стопам. Она перенимает стиль Литвиновой: любит красивые женственные наряды, а в макияже предпочитает обходиться минимумом косметики, делая ставку на яркие губы и идеальный цвет лица.

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