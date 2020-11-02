«Красавчики!»: Маликов запечатлелся в саду с подросшим сыном

Дмитрий Маликов с раннего детства приучает сына к труду / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov/

Певец и композитор Дмитрий Маликов на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию, на которой запечатлелся со своим двухлетним сыном Марком за посадкой яблони.

У маленького мальчика на фото огромная лопата в руках, а музыкант довольно наблюдает за наследником.

— Что должен посадить артист в отсутствии концертов? Нет, не печень, а дерево! — иронично подписал снимок Маликов в Instagram.

Поклонники артиста отметили, что он правильно воспитывает сына, приучая его с самого раннего детства к труду. Также они оставили много комплиментов звездной семье.

«Красавчики, особенно Марк!»; «Какой помощник растет, умничка»; «Дмитрий, здорово! Классная, жизнерадостная фотография!» — написали пользователи.

Отметим, что артисту и его супруге Елене Изаксон сына родила суррогатная мама в 2018 году. У них также есть общая 20-летняя дочь Стефания. Кроме того, пара воспитывала дочь Ольгу, которая родилась в первом браке жены Маликова.

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