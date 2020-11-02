Экспорт столичной продукции в страны Азии вырос почти на 30 процентов за 2020 год

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Экспорт высокотехнологичной продукции столицы в страны Азии за 2020 год увеличился почти на 30 процентов. Он составил 1,2 миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в этом году экспорт в Китай, Японию и Индию увеличился на 27,7 процента по сравнению с показателем прошлого года.

— За восемь месяцев 2020 года основной рост экспорта столичной высокотехнологичной продукции пришелся на страны Азии. Лидером по росту поставок стала Индия. Туда было экспортировано на 63 процента больше высокотехнологичной продукции, чем за аналогичный период прошлого года, — сказал заммэра.

Он отметил, что сумма поставок в Индию составила более 140 миллионов долларов, в Японию — 511,71 миллиона долларов, а в Китай — более 560 миллионов долларов.

Так, в Индию из Москвы в 2020 году было экспортировано 144 товарные позиции.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров уточнил, что в страны Азии столица поставляет турбодвигатели и газовые турбины, коммуникационную аппаратуру, трансмиссионное оборудование, комплектующие для компьютеров.

Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, такие показатели экспорта высокотехнологичной продукции показывает динамику как в отдельных отраслях, так и в целом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Экспорт кондитерских изделий из столицы вырос на 11 процентов в 2020 году