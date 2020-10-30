Экспорт кондитерских изделий из столицы вырос на 11 процентов в 2020 году

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Экспорт столичных кондитерских изделий за первые восемь месяцев текущего года вырос на 11 процентов. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что в 2019 году экспорт составлял 98,36 миллиона долларов.

— В натуральном выражении экспорт кондитерских изделий из Москвы увеличился на 8 процентов и составил 41,73 тысячи тонн, — цитирует Ефимова Интерфакс.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, столичные кондитерские изделия импортируют в 59 стран. Среди лидеров выделяют Беларусь.

— По отдельным группам товаров, например шоколадным конфетам, Беларусь показала особенный импортный рост: эту продукцию за отчетный период она закупила на 1,9 миллиона долларов, что в четыре раза больше, чем годом ранее, — уточнил Прохоров.

Столичные производители также нарастили экспорт сладких хлебобулочных изделий. Его объем достиг 15,1 миллиона долларов, что оказалось на 8 процентов больше, чем в 2019 году. На 30 процентов увеличился и экспорт вафель: по итогам восьми месяцев этого года он составил 9,9 миллиона долларов.

Также экспорт мучных кондитерских изделий за тот же период достиг 37,7 миллиона долларов. Это на 15 процентов больше, чем годом ранее.

Отмечается, что по объемам экспорта шоколада с показателем почти в 720 миллионов долларов Россия занимает 11-е место из 107 в мире.

Ранее сообщалось, что столичные технологии и продукция промышленных предприятий становятся все более востребованными за рубежом. Пандемия хоть и внесла свои коррективы в работу предприятий, но все же не остановила производства.

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