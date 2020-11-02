Утвержден предмет охраны дома Лобанова-Ростовского на Мясницкой улице

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Россия, Москва, Мясницкая улица, 43с1 Карта всех событий

Специалисты Мосгорнаследия утвердили предмет охраны дома Александра Лобанова-Ростовского.

Особняк XVIII–XIX веков в стиле классицизм расположен по адресу улица Мясницкая, дом № 43, строение 1. Эксперты определили историческую и художественную ценность фасадов здания, его интерьеров, подвалов и антресолей.

Москвичи в XIX веке прозвали особняк домом цвета утренней зари из-за нежно-розового оттека фасадов. Особняк обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что особняк на Мясницкой улице является уникальным. Он расположен в глубине двора и ниже уровня улицы. У дома богатая история, уточнил заммэра.

— Здесь в 1825 году открылась рисовальная школа, положившая начало Строгановскому училищу. А в 1836 году владельцами усадьбы стали члены семьи механиков и часовщиков Бутеноп. Куранты, изготовленные на их заводе, установили на Спасской башне Московского Кремля в 1852 году. Они работают по сей день, — рассказал Алексей Емельянов.

Кроме того, в особняке располагалась фабрика Липгарта, которая занималась производством сельскохозяйственных агрегатов, цемента, извести.

В предмет охраны особняка вошли его местоположение и все ценные элементы, формирующие исторический облик, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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