Москва вошла в список мировых лидеров по качеству школьного образования

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Столичные школьники вошли в список мировых лидеров по качеству образования. Это было определено при участии в авторитетном международном исследовании PISA-2018. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 2 ноября.

В исследовании приняли участие 79 стран и регионов.

Анастасия Ракова отметила, что Москва подавала заявку на участие как отдельный регион. Школьники столицы заняли четвертое место в мире по направлению «Глобальные компетенции», а также стали вторыми по финансовой грамотности, уступив только Эстонии.

— Наконец-то мы получили результаты наших школьников по направлению «Глобальные компетенции»‎. Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы. Результаты очень впечатляют — наши школьники вошли в пятерку лучших в мире, — сказала заммэра.

Москву представили 7289 учащихся. Исследование проходило с 16 по 30 апреля 2018 года. Ученики из 151 образовательной организации города выполняли электронные задания, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа по оценке образовательных достижений учащихся.

Читайте также: Олимпиада по робототехнике для учеников 4–11-х классов стартует в Москве