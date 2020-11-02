Горожанам рассказали, как развивается экономическая зона технополис «Москва»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13 Карта всех событий

Столичная особая экономическая зона технополис «Москва» сумела выйти в лидеры рынка высокотехнологичных производств за несколько лет.

На сегодняшний день она объединяет более 180 предприятий, которые занимаются производством лекарств, аппаратов ИВЛ, чипов для карты «Тройка» и другой продукции.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с 2017 по 2019 годы число резидентов технополиса увеличилось почти в два раза, а общий объем вложений вырос втрое — до 30 миллиардов рублей.

— Также в 2019 году технополис «Москва» стал лидером Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ, а этом году вошел в состав Всемирной организации свободных зон, — сказал Владимир Ефимов.

Задача особых экономических зон в России — привлекать прямые инвестиции в определенные отрасли экономики. Так, если регион обладает потенциалом для развития, там для бизнеса создаются максимально выгодные условия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Столичные технологии и продукция промышленных предприятий становятся все более востребованными за рубежом