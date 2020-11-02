Столичные парки подготовили новую программу онлайн-мероприятий

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Сокольнический Вал, 1с1 Карта всех событий

Столичные парки подготовили новую онлайн-программу на неделю. Пользователи смогут познакомиться с биографией создателя Чиполлино, «посетить» мастерскую скульптора Салавата Щербакова, а также поучаствовать в мастер-классе по созданию оттиска на глиняной тарелке.

С 2 по 8 ноября пользователи смогут посетить виртуальный концерт и узнать, как танцевать аргентинское танго.

Так, парк «Сокольники» проведет виртуальную экскурсию по даче купца Ивана Лямина. Известно, что в доме в начале прошлого века открылась первая лесная школа для детей с ослабленным здоровьем. Кроме того, на дачу купца приезжал Владимир Ленин для празднования Нового года. Экскурсию опубликуют в соцсетях парка 6 ноября.

Воронцовский парк в соцсетях разместил очередной выпуск проекта #дворянскаягостиная, который посвящен итальянскому писателю Джанни Родари. Видеоролик появится в Сети в полдень 7 ноября.

Парк «Фили» опубликует концерт гитариста Александра Александрова 6 ноября на Youtube-канале, а 7 ноября в соцсетях появится онлайн-лекция о годовщине Парада 1941 года.

Встреча со скульптором Салаватом Щербаковым пройдет в онлайн-режиме в соцсетях парка «Музеон», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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