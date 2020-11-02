Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичи выберут имя виртуальному коту-помощнику в МЭШ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи выберут имя виртуальному коту-помощнику в МЭШ

Виктория Родимкина

Город

В проекте «Московская электронная школа» (МЭШ) появился виртуальный помощник — кот. Он будет помогать школьникам с учебой, делиться подборками вебинаров и приложений, интересными новостями.

Москвичам предложили придумать имя для виртуального помощника МЭШ.

В социальных сетях департамента образования и науки Москвы под новостью об этом можно оставлять комментарии с вариантами имени. Наиболее интересные предложения вынесут на онлайн-голосование, которое состоится на портале «Школа большого города».

Победу одержит вариант, который получит большинство голосов пользователей МЭШ. Имя символа МЭШ станет известно 30 ноября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Более миллиона пятерок появилось в МЭШ за первую неделю дистанционного обучения

имявиртуальный помощникМЭШ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Все мнения
О проекте