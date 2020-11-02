Москвичи выберут имя виртуальному коту-помощнику в МЭШ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В проекте «Московская электронная школа» (МЭШ) появился виртуальный помощник — кот. Он будет помогать школьникам с учебой, делиться подборками вебинаров и приложений, интересными новостями.

Москвичам предложили придумать имя для виртуального помощника МЭШ.

В социальных сетях департамента образования и науки Москвы под новостью об этом можно оставлять комментарии с вариантами имени. Наиболее интересные предложения вынесут на онлайн-голосование, которое состоится на портале «Школа большого города».

Победу одержит вариант, который получит большинство голосов пользователей МЭШ. Имя символа МЭШ станет известно 30 ноября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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