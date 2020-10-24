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Более миллиона пятерок появилось в МЭШ за первую неделю дистанционного обучения
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более миллиона пятерок появилось в МЭШ за первую неделю дистанционного обучения

Вероника Кузьминова

Город

Более одного миллиона пятерок поставили столичные учителя в дневник Московской электронной школы (МЭШ) за первую неделю дистанционного обучения. Об этом сообщили в пресс-службе городского Департамента образования и науки в субботу, 24 октября.

Всего за неделю дистанционного обучения ученики получили два миллиона оценок, половина из них — отличные.

На платформе МЭШ прошло порядка 480 онлайн-уроков. Это больше 90 процентов всех дистанционных занятий, которые должны были провести столичные учителя за неделю, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что ресурс Московской электронной школы (МЭШ) работает стабильно, несмотря на выросшую в три раза нагрузку. Там уточнили, что число запросов в МЭШ держится на пиковом уровне — почти 90 тысяч.

Московская электронная школа (МЭШ) — цифровая образовательная платформа с широким набором сервисов для учителей, учеников, родителей и управленческих команд школ. В настоящее время на платформе собраны почти 50 тысяч сценариев уроков, 1,5 тысячи электронных учебников, 124 тысячи интерактивных образовательных приложений, 55 тысяч тестов и 4,7 тысячи видеоуроков.

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оценкидистанционная форма обученияМосковская электронная школа (МЭШ)
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