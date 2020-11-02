Звезда фильмов о «Человеке-пауке» разводится с женой после 13 лет брака

Фото: youtube.com/Flochristos

Актер Тоби Магуайр, который исполнил роль Человека-паука в одноименной трилогии, разводится с женой после 13-летнего брака. На развод подала супруга артиста.

Ее зовут Дженнифер Мейер, она занимается дизайном украшений. Слухи о расставании пары появились еще четыре года назад. Спустя время стало известно, что Магуайр начал встречаться с моделью, которая младше его на 18 лет. Мейер также не осталась без отношений — ее новым избранником стал спортивный агент.

Супруги Магуайр и Мейер воспитывают двух детей — 14-летнюю дочь и 11-летнего сына. Предполагается, что после завершения бракоразводного процесса дети останутся с матерью, передает TMZ.

Читайте также: Новый фильм о Человеке-пауке соединит в себе всех актеров, которые его играли