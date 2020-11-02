Еще одного топ-менеджера задержали за крупнейшую в России аферу в энергетике

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

В уголовном дело о хищении пяти с половиной миллиардов рублей у энергокомпании «МРСК Центра и Приволжья» появился новый, пятый фигурант. Об этом пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева сообщила в понедельник, 2 ноября.

Речь идет о бывшем генеральном директоре холдинга «ТНС энерго» Дмитрии Аржанове. МВД РФ просит суд заключить его под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА Новости.

Полиции известно, что с 2011 года топ-менеджеры «ТНС энерго» похищали деньги конечных потребителей электричества, которые должны были поступить поставщику — электросетевой компании. В результате аферы в Нижегородской области резко выросли тарифы, при этом вся система потеряла надежность, а денег на ремонт электросетей и оборудования перестало хватать.

Материальный ущерб превысил 5,5 миллиарда рублей — на сегодняшний день это крупнейшее хищение в отрасли за последние годы.

Помимо Аржанова, по этому делу уже были задержаны Сергей Афанасьев (нынешний гендиректор «ТНС энерго», Борис Щуров (заместитель гендира), София Афанасьева и Джамил Дашин. Им грозит до десяти лет колонии.

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