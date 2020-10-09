Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Исполнительного директора одного из российских банков задержали
Фото: https://pixabay.com

Исполнительного директора одного из российских банков задержали

Кирилл Николаев

Происшествия

Исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере после допроса в Следственном комитете Российской Федерации. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил его адвокат Владимир Слащев.

По его словам, вопрос об аресте исполнительного директора банка рассмотрит Пресненский суд Москвы.

— О помещении Хабарова под стражу ходатайствует следствие, — цитирует адвоката ТАСС.

В отношении Хабарова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он не признает свою вину. По данным СМИ, Хабаров обвиняется в хищении почти 842 миллионов рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова.

Читайте также: Подозреваемых в фиктивной регистрации мигрантов задержали в Подмосковье

арестзадержаниеГСУ СК РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Художества Евгении Васильевой: рисуй, воруй, люби

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Синоптикам спасибо за ошибку

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На гены надейся, сам не плошай

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Идеальный шторм: время затянуть пояса

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Писатель, который всех раздражает

Все мнения
О проекте