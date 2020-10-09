Исполнительного директора одного из российских банков задержали

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Исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере после допроса в Следственном комитете Российской Федерации. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил его адвокат Владимир Слащев.

По его словам, вопрос об аресте исполнительного директора банка рассмотрит Пресненский суд Москвы.

— О помещении Хабарова под стражу ходатайствует следствие, — цитирует адвоката ТАСС.

В отношении Хабарова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он не признает свою вину. По данным СМИ, Хабаров обвиняется в хищении почти 842 миллионов рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова.

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