Подозреваемых в фиктивной регистрации мигрантов задержали в Подмосковье

Фото: сайт Следственного комитета РФ

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали двоих мужчин и двоих женщин по подозрению в организации незаконной миграции.

Как рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел, по версии следствия, подозреваемые подыскивали иностранных граждан, незаконно находящихся в России, и за деньги оказывали им услуги по постановке на фиктивный миграционный учет на территории городского округа Домодедово по подложным документам.

В ходе обыска у одного из подозреваемых нашли десять иностранных паспортов, поддельные печати и штампы, а также бланки документов для оформления незаконного пребывания в России.

Возбуждено уголовное дело, задержанные взяты под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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