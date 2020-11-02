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Актер Сергей Гармаш официально ушел из «Современника»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Актер Сергей Гармаш официально ушел из «Современника»

Вероника Кузьминова

Звезды

Народный артист России Сергей Гармаш окончательно ушел из «Современника». Об этом заявил директор театра Игорь Попов в понедельник, 2 ноября.

Он уточнил, что в сентябре Гармаш доиграл свои спектакли, после чего уволился. С начала октября народный артист больше не служит в «Современнике», передает РИА Новости.

Напомним, что в конце июля Гармаш объявил о своем уходе из театра «Современник», в котором играл с 1984 года. По словам самого артиста, причинами его ухода стали политика нового руководства и «чудовищная ситуация внутри труппы». Гармаш подчеркнул, что пытался обратиться к властям по поводу ситуации в театре и делал это открыто, но «услышан не был». По его словам, в труппе очевидный раскол, которого никогда не было. По мнению Сергея, виновен в нем художественный руководитель театра Виктор Рыжаков. Позже представитель Гармаша заявил, что актер после ухода из театра займется кинопроектом.

Читайте также: Хаматова заявила, что Гармаш ошибается в оценке ситуации в «Современнике»

актертеатр «Современник»Сергей Гармаш
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