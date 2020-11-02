Россиянам разрешили тратить маткапитал на сельскую ипотеку

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российские власти разрешили использовать средства от материнского капитала в качестве взноса по сельской ипотеке. Правительство подготовило соответствующее постановление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, кабмин хочет уточнить правила предоставления субсидий, на базе которых работают сельские ипотечные кредиты.

— Правительство подготовило постановление, которым предоставляется возможность родителям использовать в качестве взноса по сельской ипотеке средства материнского капитала, — цитирует ТАСС председателя правительства.

Он обратил внимание, что до этого нововведения банки часто отказывали гражданам в займе. Изменение правил распоряжения выплатой позволит упростить оформление кредита на покупку или строительство жилья, подчеркивает Мишустин.

Также премьер рассказал о востребованности сельской ипотеки. Благодаря этой программе граждане могут получить кредит по льготной ставке до трех процентов. К настоящему моменту уже выдано около 27 тысяч таких займов.

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