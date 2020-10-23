Дольщикам разрешили повторно использовать маткапитал без обращения в суд

Фото: pixabay.com

Обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо жилья, смогут еще раз потратить маткапитал без необходимости идти в суд. Соответствующую норму закрепило постановление правительства России.

Речь идет о россиянах, которые вложили средства маткапитала в новую недвижимость, но получили лишь компенсацию, поскольку застройщик обанкротился. Ранее в таких случаях дольщики, получив вложения назад, были вынуждены возвращать их в ПФР, а право воспользоваться деньгами еще раз получали лишь после судебных тяжб.

— Теперь средства маткапитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование, — указано в релизе пресс-службы кабмина.

Читайте также: Новую льготную ипотечную программу предложат россиянам